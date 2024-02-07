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Развивать полупроводниковую отрасль в Саудовской Аравии поручено выходцу и...

Развивать полупроводниковую отрасль в Саудовской Аравии поручено выходцу и...

Развивать полупроводниковую отрасль в Саудовской Аравии поручено выходцу из DellПочти месяц спустя после заявления одного из министров Саудовской Аравии о намерениях государства стать крупным инвестором в полупроводниковую отрасль планеты может быть основана компания Alat, которая займётся соответствующей деятельностью.

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