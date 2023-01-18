Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае ДТП случилось на Чуйском тракте Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Троицком районе Алтайского края, сообщили в региональном ГУ МВД.
Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Алтайском крае ДТП случилось на Чуйском тракте Три человека пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Троицком районе Алтайского края, сообщили в региональном ГУ МВД.
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