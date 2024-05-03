Транскапиталбанк добился ареста активов JPMorgan и акций Commerzbank в России

Суд в России арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску Транскапиталбанка на €12,3 млн. Обеспечительные меры наложены на 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», денежные средства на счетах обоих банков, принадлежащие им ценные бумаги и недвижимость.