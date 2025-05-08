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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джолион Палмер: «Феррари» – главное разочарование среди команд, Хэмилтон все еще переделывает стиль пилотажа»

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер высказался о регрессе «Феррари» после сильной концовки прошлого сезона, а также о трудностях с адаптацией Льюиса Хэмилтона.

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