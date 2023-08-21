Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т

Константин Котельников

В советское время эти самолеты каждый день над Тушинским аэродромом проводили учебно-трнировочные полеты, мы, тогда пацаны, настолько к этому были привычно, что это не вызывало никаких особых восторгов, типа - ну летают и летают. А вот сейчас ничего не летает, устроили там сначала стадион, а потом застроили всё коммерческим жильём! Гады!!!!