Советский учебный самолет Як-18Т нередко называют "мощным", "легендарным", "классическим", "уникальным".
Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т
Комментарии
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Константин Котельников
В советское время эти самолеты каждый день над Тушинским аэродромом проводили учебно-трнировочные полеты, мы, тогда пацаны, настолько к этому были привычно, что это не вызывало никаких особых восторгов, типа - ну летают и летают. А вот сейчас ничего не летает, устроили там сначала стадион, а потом застроили всё коммерческим жильём! Гады!!!!
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