Военное обозрение

3 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    У Зели есть две причины "рвать на груди тельняшку" и рваться в бой до последнего усронациста. Первое - он не оправдал...Украинские ресурс...
  • Константин Котельников
    От мнения обструганного буратинки ничего не зависит, позиция руководства России давно известна - больше никаких Минск...Украинские ресурс...
  • Константин Котельников
    В советское время эти самолеты каждый день над Тушинским аэродромом проводили учебно-трнировочные полеты, мы, тогда п...Уникальность сове...

Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т

Уникальность советского учебного самолёта Як-18Т

Советский учебный самолет Як-18Т нередко называют "мощным", "легендарным", "классическим", "уникальным".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Котельников
В советское время эти самолеты каждый день над Тушинским аэродромом проводили учебно-трнировочные полеты, мы, тогда пацаны, настолько к этому были привычно, что это не вызывало никаких особых восторгов, типа - ну летают и летают. А вот сейчас ничего не летает, устроили там сначала стадион, а потом застроили всё коммерческим жильём! Гады!!!!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх