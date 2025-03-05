В Челябинске завоют сирены

5 марта в Челябинске пройдет плановая проверка системы оповещения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в среду, 5 марта, электросирены и громкоговорители включатся дважды: с 10:35 до 10:45; с 11:20 до 11:35.