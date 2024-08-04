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Квартира, дом, дача

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Как использовать перекись водорода для очищения бассейна

Как использовать перекись водорода для очищения бассейна

Чтобы не навредить коже, важно соблюдать правильные пропорции. Для чего применяют перекись водорода в бассейне Перекись водорода (она же пергидроль) — неустойчивое соединение, хорошо растворимое в воде и не имеющее цвета и запаха.

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