В Астрахани будут осваивать новые медицинские технологии врачи из Кении

На основе соглашения о сотрудничестве с АГМУ. В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» было подписано соглашение между Астраханским государственным медицинским университетом и специализированной больницей округа Килифи Республики Кения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии