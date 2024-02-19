Учёные бьют тревогу: вымирание в Северном Ледовитом океане и его последствия Ирэн ОрлонскаяУчёные провели анализ проб воды, взятых за девять лет, и обнаружили тревожные изменения, происходящие с арктической живой природой в условиях изменяющегося климата.