Учёные бьют тревогу: вымирание в Северном Ледовитом океане и его последствия Ирэн ОрлонскаяУчёные провели анализ проб воды, взятых за девять лет, и обнаружили тревожные изменения, происходящие с арктической живой природой в условиях изменяющегося климата.
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