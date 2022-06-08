В Магаданской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» полицейские посетили летние оздоровительные учреждения

В Магаданской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» полицейские посетили летние оздоровительные учреждения

На территории Магаданской области продолжается масштабное оперативно – профилактическое мероприятие «Защита».

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