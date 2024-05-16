В серьёзном ДТП на трассе в Ряжском районе погиб человек

Авария случилась в среду, 15 мая, примерно в 15:50 на 312-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». Предварительно, 58-летний саратовец за рулём «Мерседес Бенц» столкнулся с «Киа Сид» под управлением 32-летнего жителя Тамбовской области.
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