В зоне СВО сахалинские военнослужащие завершили приготовления к Новому году

Несмотря на то, что на Сахалине снега всегда по колено, а здесь его редко где увидишь, бойцы ставят ёлки, развешивают гирлянды и украшают свои блиндажи новогодними игрушками.
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