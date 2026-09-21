Президент Путин присвоил звание Героя Труда главе ВТБ Костину Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда председателю правления банка ВТБ Андрею Кости.
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