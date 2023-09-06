Пронедра

92 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Давно пора на этой карте красным  сделать Киев, Львов, Житомир... Чтобы спокойным и вольготным не было бы и в этих об...Мощные взрывы на ...
  • БабаТаня
    Нету, говорите? А за что наших пенсионеров из Латвии хотят выслать?Скандальный класс...
  • Наталья Середа
    Языка не знают и учить их бесполезно, потому что родители презирают Россию и в этом духе растут их дети.Полностью со...Скандальный класс...

Народные приметы на Тита и Варфоломея 7 сентября 2023 года, какие еще праздники отмечают в этот день

Народные приметы на Тита и Варфоломея 7 сентября 2023 года, какие еще праздники отмечают в этот день

Народные приметы на Тита и Варфоломея 7 сентября 2023 года, какие еще праздники отмечают в этот день Марина ОнегинаКалендарь церковно-народных праздников очень разнообразен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх