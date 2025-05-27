На участке КАД в Санкт-Петербурге на четыре дня запретят движение грузовиков свыше 3,5 тонн

Это связано с проведением в городе ПМЭФ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует, что на Кольцевой автомобильной дороге (А-118) вокруг Санкт-Петербурга будет временно ограничено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн.