Многодетные семьи могут получить денежные выплаты вместо земельного участка

Многодетные семьи могут получить денежные выплаты вместо земельного участкаСегодня на встрече главы города Владимира Шарыпова с родительской общественностью, многодетная мама Кристина Неупокоева подняла вопрос о поддержке молодых и многодетных семей.
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