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Иваново

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Многодетные семьи могут получить денежные выплаты вместо земельного участка

Многодетные семьи могут получить денежные выплаты вместо земельного участка

Многодетные семьи могут получить денежные выплаты вместо земельного участкаСегодня на встрече главы города Владимира Шарыпова с родительской общественностью, многодетная мама Кристина Неупокоева подняла вопрос о поддержке молодых и многодетных семей.

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