SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

522 подписчика

"Британский Билл Гейтс" Майк Линч пропал при крушении суперъяхты в Италии

"Британский Билл Гейтс" Майк Линч пропал при крушении суперъяхты в Италии

Миллиардер и технологический магнат, 59-летний Майк Линч, которого называют "британским Биллом Гейтсом", пропал после крушения суперъяхты Bayesian у берегов Сицилии (Италия).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх