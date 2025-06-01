Москва позитивно оценивает, что её позиция о недопустимости расширения НАТО к российским границам, о чём неоднократно говорил президент Владимир Путин, находит понимание в Вашингтоне.
Кремль оценил заявление Келлога о готовности прекратить расширение НАТО, оставив «тонкие нюансы» в тайне
Комментарии
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Владимир Соловьев
"О готовности прекратить расширение НАТО на Восток". АТОМ НАМ ПОМОЖЕТ БЕЗ ВСЯКИХ ЗАВЕРЕНИЙ КЕЛЛОГОВ!! МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ С ГОРБАЧЁВЫМ ДОСРОЧНО!
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1 д.
Т
Тульнов
Идиоту понятно, что ни о чём и никогда мы с Украиной не договоримся, слишком далеко всё зашло!
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1 д.
Stilianos Kanakidis
Кто? Что? такое украина, как с ней договариваться если она не имеет голоса, им было сказано: "Война до последнего хохла". Я думаю ясно с кем надо договариваться, кто платит миллиарды, то и заказывает музыку. Долой хохляндию с лица Земли!
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1 д.
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