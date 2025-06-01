Идиоту понятно, что ни о чём и никогда мы с Украиной не договоримся, слишком далеко всё зашло!

Stilianos Kanakidis

Кто? Что? такое украина, как с ней договариваться если она не имеет голоса, им было сказано: "Война до последнего хохла". Я думаю ясно с кем надо договариваться, кто платит миллиарды, то и заказывает музыку. Долой хохляндию с лица Земли!