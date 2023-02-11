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«Питтсбург» нанес 25 бросков в 1-м периоде матча с «Анахаймом». Это лучший результат клуба в XXI веке

«Питтсбург» нанес 25 бросков в 1-м периоде матча с «Анахаймом» – рекорд клуба в XXI веке. «Пингвинс» перебросали «Дакс» в стартовой 20-минутке матча регулярного чемпионата НХЛ (6:2, третий период) со счетом 25:8.

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