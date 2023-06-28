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РБК: В Ленобласти генерала МВД госпитализировали после ДТП с квадроциклом

РБК: В Ленобласти генерала МВД госпитализировали после ДТП с квадроциклом

Экс-начальник Санкт-Петербургского университета МВД России, генерал-лейтенант Александр Травников попал в аварию на квадроцикле в Волосовском районе Ленинградской области, передает РБК со ссылкой на сообщения портала 47news и источника «Известий».

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