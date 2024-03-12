Нестерпимое желание повоевать с русскими. Запад ждёт от Путина "гарантированное применение"

АндрейБорков

Если "нерешительность" Путина провоцирует ядерную войну, то значит ей и быть. Вот в этом вопросе Путин явно не проявит нерешительность. Но в том же Париже или Лондоне ни кто не верит, что к ним прилетят "подарки" от Путина. Все почему то думают и даже уверены в том, что если Мировая война и будет, то будет где то там, в степях УкРуины, а их "центры цивилизации" типа Парижа, Лондона и т.п. ни кто не посмеет тронуть. У них даже в мыслях нет, что именно эти "центры" и будут поражены в первую очередь, и даже во ВНЕОЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ. Что такое та же Франция с точки зрения ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТРОРОВ ЯО? Ни чего особенного. Территория на очень большая, плотность человекообразных любителей лягушатины весьма большая, мероприятия по защите населения от применения ОМП даже на бумаге толком не отработаны, ПВО и ПРО есть, но явно не очень хорошие.... В общем и целом для того, что бы 3/4 любителей лягушатины, мет их обитания и поедания лягушек обнулить необходимо от 7 до 12 баллистических тяжелых ракет с разделяющимися боеголовками. После прилета этих разделяющихся боеголовок к лягушатникам они, очень быстро, почти мгновенно, становятся "преданьем старины далекой, делами давно минувших дней", то есть принимают смерть лютую и жуткую. Про англосаксов, тут еще проще, ракет надо меньше, а при наличии изделия "Посейдон" шансов оставить в живых даже крыс с тараканами на этом острове практически ни каких. Об этом определенные людишки и в Англии и во Франции знают, но молчат, а может уже и не знают. Не дай Бог узнают на практике!