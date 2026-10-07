Кличко сообщил о повреждениях нежилых зданий и складов в Киеве

Нежилые постройки и складские помещения получили повреждения в Киеве. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
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