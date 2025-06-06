Президент Польши Дуда провел телефонный разговор с Трампом

Американский лидер Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого они обсудили вопросы безопасности Североатлантического альянса (НАТО) в преддверии саммита объединения в Гааге.
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