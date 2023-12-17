Ванилла SU
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Ванилла SU

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Покупаете ли вы люксовую косметику или предпочитаете продукцию бюджетных марок, финальный эффект во многом будет зависеть от кистей.

Покупаете ли вы люксовую косметику или предпочитаете продукцию бюджетных марок, финальный эффект во многом будет зависеть от кистей.

﻿﻿Некоторые визажисты предлагают отказаться от «пушистости»; помощников и наносите макияж пальцами. Однако большинство из нас по-прежнему выбирают кисти, позволяющие легко создавать повседневные (и не очень повседневные) образы.

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