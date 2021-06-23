Кто не работает тот ест: россияне возмутились зарплатой Черчесова

Темы дняБизнес и финансыКто не работает тот ест: россияне возмутились зарплатой Черчесова Читателей портала «Рамблер» возмутила высокая зарплата тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.Вернуться к статье3712НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАВАлександр Васечкинпосле развала СССР в футболе так было всегда. Еще неизвестно, сколько стегануть с того бабла надо и кому, чтоб не выгнали! А представьте, какая пенсия у него будетвиктор ВАКдармоедВальдемарСо всей команды вместе с тренером изъять все доходы и всех к стенке. Чтобы о них даже упоминаний не было.Александр _Нужно всем спортсменам урезать зарплаты до среднего по стране. Если мало, пусть идут с станку работать. Труд не легче, чем бегать, но оплачивается меньше.Strannik WeidА пусть Ваш работодатель снизит Вам зарплату. Почему работодатель должен спрашивать сколько платить работнику из своего кармана? Черчесов деньги не у государства получает. А от общественной организации РФС. Согласно контракта. Бюджет РФС складывается не из бюджета страны, а совсем из других статейАлександр _А другие статьи это не бюджет страны? Не интересовался, но наверняка спонсорами являются предприятия с государственным участием.Strannik WeidТак поинтересуйтесь. Государство свою доли в них получает полностью. Вместе со всеми налогами. Хоть немного расширяйте кругозорВладимир КриворучкоВы умны не по годам!!На тех работодателей, о которых Вы написали, похоже, деньги валятся с небес, из, как говорят, "ниоткуда". Из тумбочки, что ли, берут бабло, верно?Владимир КриворучкоА кто же это такой ВУМНЫЙ оПЕРДЕлил эту самую "ДОЛЮ"? Или это любимое всеми либердальщиками "договорились"? За спинами кого договорились-то? Откуда, повторяю, деньги, Зин? Сверху, с небес? Или из тумбочки? Запомните: РАБОЧИЙ И КРЕСТЬЯНИН НЕ ШЕВЕЛЬНУТ ГОЛОВОЙ, РУКАМИ И НОГАМИ — НИКТО НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТ!!! А футболистам нашим вот что. Отныне футбола не будет в РФ. Всё.Пипец ему. ВСЕ ЗАНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ГОРОДКАМИ И ЛАПТОЙ. ВОТ ОНИ-ТО И БУДУТ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА. Вон, ОООмерика занимается везде и всюду каким-то сквошем, что ли, чемпионаты проводят там, тренируются с ызмальства, гордятся... Так и у наса будет. Чемпионами мира, Гейвропы и т.п. по лапте и городкам будем!!!! Мы им, остальным, все мОзги выбьем своими битками в городки! Все за лапту! Все играем в городки!!! Футболистов нынешних, миллионеров и долбаков, к станкам, к верстакам!!! А больше они нигде не будут нужны. Вот!!! Или сдохнут от г8олода или будут трудиться слесарями на заводишках. Слесарь-лекальщик - это звучит отменно! И им, лекальщиком, ещё надо стать.Вячеслав Дегтярев555555555555..............Strannik WeidНе удивительно. Некоторая категория людей у нас любит шарится в чужых карманах. Зависть страшная штукаStrannik WeidНе удивительно. Некоторая категория людей у нас любит шарится в чужых карманах. Зависть страшная штукаЮрий СеменовВ каких чужих? В конечном итоге - наши карманы... Это не зависть, это возмущение тем, что одни, мягко говоря, отнимая у народа, спонсируют одноклеточных бездельников...Strannik WeidЭто каким образом деньги например Адидас из Вашего кармана? Даже с тех компаний, где есть какое то участие государства, и то государство получает полностью свои деньги и налоги. Эти компании выделяют деньги с прибыли. Плюс РФС сам зарабатывает, а это общественная организация и опять Вы пальцем в небо тыкнули.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСТ. Е. хочешь сказать что эти кривоногие должны позорить РОССИЮ!!!!!???????Strannik WeidОдевайте бутсы и вперед на поле доказывать, что Вы лучшеИИЗРАЭЛЬХЭНДСя в своей профессии профи.и могу на равных разговаривать и представлять Россию в системе теплоэнергетики везде.Регина СтаниславовнаНадо всем спортсменам платить по результатам. А то жируют за счет налогоплательщиков. Куда так ие деньги им, у нас нищих с только развелось.MMMiner MarkovА может сразу в депутаты, первым в список Едим Россию?Vladimir LioubimcevТам не только Черчесова, но и футбольную федерацию, И ВСЮ, так сказать, "сборную" - ГНАТЬ из спорта в три шеи!! Мне особенно жалко наших болельщиков. Они такие доверчивые, такие преданные, А ИХ ТАК КИДАЮТ!! Никогда не прощу этим прохвостам, что они наших болельщиков ПРЕДАЮТ!!! Ненавижу!!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСЛох не мамонт,не сдохнет ни когда.да же не привившись.Vladimir LioubimcevКак сказала Валентина Матвиенко: "Неужели в России не могут найти ОДИННАДЦАТЬ хороших игроков в футбол?"... А то набрали каких-то прохвостов и они дурят всех. Они ЖЕ НЕ ИГРАЮТ!! Не умеют, или не хотят играть? Ну и на кой хрен нам нужна такая "сборная" прохвостов?!! И "тренер" с ними заодно. Прохвосты!!Владимир КриворучкоКстати, поинтересуйтесь футбольной сборной ... не упадите в обморок: ИСЛАНДИИ. Вы в курсе, каково население 9сколько их) исландцев? И КАК у них играет сборная? У нас в одном городе Воронеже ( я из Воронежа) более ОДНОГО МИЛЛИОНА человек, а уж в области - неизмеримо больше, нежели во всей Исландии. Вот и набирай из наших 146 миллионов человек!!! Зарплата футболистам нашим, и спрямь, чрезмерна. Да и вообще, что и говорить, с этим сраным капитализмом перекосило всю страну.WWalery2,5 млн евро - такая заработная плата начисляется не зря, очевидно же с такой зарплаты Черчесов делится с околофутбольныи функционерами. У запада - научились - коррупция в виде чаевых, не докопаться. Тут другое следует сделать - заставить команду вернуть командировочные. В принципе на экскурсию команда могла съездить и на свои наличные. В будущем платить только по игре - гол, миллион, голевая передача, можно миллион. Сразу футбол превратиться в Футбол, а разные кокорины и мазила по воротам Смолов исчезнут с глаз.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСпри Т.Берия Л.П. за такие дела ВСЕ поехали бы в горлаг руду добывать!ИИЗРАЭЛЬХЭНДСвы про корупцию в тех странах которые черкесову задницу надрали.....наверное меньше,эт по результатам. В РБ сборная по хоккею имени самизнаетекого, нет равных,на территории РБ.продули .и не раз дворовой команде Швейцарии,кто виноват ? так канечна уратарь. все сидят НА ЗП .зачем играть и так усе на мазиWWaleryПри Берии игроки киевского динамо голодные в плену натянули немцевВладимир КриворучкоХе-хе-хе! При капитализме ЗАСТАВИТЬ вернуть то, что уже выдано в ручонки — не получится. ОНИ лучше пропьют эти "командировочные" в ночных барах Монаки: закажут на все командировочные всем присутствующим по ведру самого дорого шампусика. Вот! И ещё. Вы слышали, что в крови наших футболистов обнаружили ... ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ? Вот оно что! Раскрыт секрет, как говорится.WWaleryВполне возможно без предварительной посадки в Москве - прямым ходом на Колыму. Голосуем? Я плюс!WWaleryА мне не понятно - как это футболист едет от Имени Страны и за ее счет на соревнования вполне внутренне понимая, что в принципе он играть то и не умеет. Зачем едет? Опозориться добровольно? Мазохисты?WWaleryИли все решается откатами?Алексей СмирновФутбол игра азартная. а миллионы недалёких в неё играют. оттого и зарплаты такие у фишек.ММарияВидимо, за взятки набирает игроков. Иначе не объяснить, почему не нашёл нормальных игроков в 140 млн стране.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСА что говорить про роскосмос и Рогозина?ММарияА они при чём?ИИЗРАЭЛЬХЭНДСв 60-80х гг ракетостроение в СССР было в переди планеты всей.как и футбол-хоккейММарияХоккей - да. А вот футбол...сомневаюсь что-то. Хотя не настаиваю, т.к. в футболе не разбираюсь. По поводу ракет, вроде, у нас с ними сейчас всё в порядке. Разве не так?Комментировать
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