В Госдуме ужесточили закон об аренде жилья: что изменится в Петербурге

Госдума окончательно приняла проект закона, который ужесточает требования к сдаче в аренду жилья. Теперь собственники квартир смогут сдавать их только в том случае, если соблюдаются законные интересы соседей.
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