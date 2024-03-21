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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Госдуме ужесточили закон об аренде жилья: что изменится в Петербурге

В Госдуме ужесточили закон об аренде жилья: что изменится в Петербурге

Госдума окончательно приняла проект закона, который ужесточает требования к сдаче в аренду жилья. Теперь собственники квартир смогут сдавать их только в том случае, если соблюдаются законные интересы соседей.

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