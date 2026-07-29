Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца. Об этом сообщает Федерация футбола Туниса (FTF) на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии