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Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца

Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца

Сборная Туниса назначила третьего главного тренера за два месяца. Об этом сообщает Федерация футбола Туниса (FTF) на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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