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ВВС США заключили контракты на усовершенствование двух моделей БПЛА после их испытаний на Украине

ВВС США заключили контракты на усовершенствование двух моделей БПЛА после их испытаний на Украине

Минобороны США (Пентагон) в лице Военно-воздушных сил заключило контракты с американской оборонной компанией Anduril Industries на усовершенствование автономных возможностей двух моделей БПЛА вертолетного типа.

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