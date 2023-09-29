ВВС США заключили контракты на усовершенствование двух моделей БПЛА после их испытаний на Украине

Минобороны США (Пентагон) в лице Военно-воздушных сил заключило контракты с американской оборонной компанией Anduril Industries на усовершенствование автономных возможностей двух моделей БПЛА вертолетного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии