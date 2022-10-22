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Ю-На Ким вышла замуж за солиста корейского бойз-бенда

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ю-На Ким вышла замуж за солиста корейского бойз-бенда FORESTELLA – Вурима Ко.

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