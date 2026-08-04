США потратили в Иране почти весь запас высокоточных ракет, пишет Reuters

Запуск американской баллистической ракеты ATACMS | © AP Photo / U.S. Army/John Hamilton За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет, передает агентство Reuters.
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