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США потратили в Иране почти весь запас высокоточных ракет, пишет Reuters

США потратили в Иране почти весь запас высокоточных ракет, пишет Reuters

Запуск американской баллистической ракеты ATACMS | © AP Photo / U.S. Army/John Hamilton За время операции против Ирана США израсходовали почти весь запас высокоточных дальнобойных ракет, передает агентство Reuters.

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