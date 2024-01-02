Эксперт сделал прогноз курса доллара в первом квартале 2024 года

В первом квартале 2024 года можно прогнозировать некоторое снижение курса доллара. © ТАСС «На наш взгляд, условия, сложившиеся к концу 2023 года и действие которых на валютный рынок сохранится в первом квартале следующего, будут способствовать умеренному укреплению рубля.