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ВСУ ударили по Брянщине, но в Пентагоне уверены: "Войны не будет"

ВСУ ударили по Брянщине, но в Пентагоне уверены: "Войны не будет"

Вооружённые силы Украины ударили американскими ракетами ATACMS по Брянской области. Очередной виток эскалации налицо, но в Пентагоне уверены, что "войны не будет".

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