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«Теперь стало спокойнее дышать на улицах Самары»: масштабный рейд в цыганских поселках Самарской области

«Теперь стало спокойнее дышать на улицах Самары»: масштабный рейд в цыганских поселках Самарской области

Avia.pro - СМИ Наконец-то нас услышали! На днях на улицы Самарской области вышли вместе с правоохранительными органами представители русской общины и правозащитники, чтобы провести проверку цыганских поселков.

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