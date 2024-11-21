«Теперь стало спокойнее дышать на улицах Самары»: масштабный рейд в цыганских поселках Самарской области

Avia.pro - СМИ Наконец-то нас услышали! На днях на улицы Самарской области вышли вместе с правоохранительными органами представители русской общины и правозащитники, чтобы провести проверку цыганских поселков.
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