Собянин назвал ключевые направления стратегии развития образования Москвы

На данный момент Московское образование уже лидирует по своим показателям в стране Одним из показателей прекрасного состояния образования в Москве является рост доли выпускников, которые набирают высокие баллы по ЕГЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии