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Региональная Юридическая Служба

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Как научиться говорить «нет»: искусство установления границ

Как научиться говорить «нет»: искусство установления границ

В современном мире, где нас постоянно окружают просьбы, предложения и ожидания, умение говорить «нет» становится необходимым навыком для сохранения психического здоровья, личного времени и гармонии в отношениях.

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