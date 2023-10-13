Почему стоит изучать тайский язык и как в этом может помочь переводчик

Тайский язык – официальный язык Таиланда, на котором говорят приблизительно 20 миллионов человек. Он принадлежит к тайско-камбоджийскому семейству аустралийских языков и обладает особенностями, которые делают его привлекательным для изучения.
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