В Киргизии и Таджикистане дети российских военнослужащих приняли участие в акции «Географический диктант»

В диктанте были использованы вопросы базового уровня на основе общеизвестных фактов о географии, а также применения образного мышления, системной логики и эрудиции.
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