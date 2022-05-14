Как получить детский туристический кешбэк?

Разбор опубликован на сайте Государственной думы РФ. Портал рекомендует: Оформить карту «Мир» в одном из банков-участников проекта; Зарегистрировать ее на официальном сайте «Привет, мир!»; Оплатить понравившееся предложение на сайте мирпутешествий.