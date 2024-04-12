Олешко уверен, что Ширвиндта забывают

Александр Ширвиндт. Фото: zelengarden.ruВячеслав Моцардо, известный композитор и режиссер, который был долгое время другом Александра Ширвиндта, выразил мнение, что Александр Олешко был поспешным в своих выводах о том, что Ширвиндт будет забыт.