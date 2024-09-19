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Объявлена конкурская программа Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво»

Объявлена конкурская программа Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво»

В нее вошли кассовые хиты из двенадцати стран. Андрей Мерзликин с членами жюри кинофестиваля Пресс-служба Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября.

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