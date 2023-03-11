МО РФ показало уничтожение натовского комплекса ПВО Stormer

Министерство обороны России 11 марта показало уничтожение зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Stormer HVM ВСУ британского производства в зоне спецоперации при помощи высокоточного барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
Министерство обороны России 11 марта показало уничтожение зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Stormer HVM ВСУ британского производства в зоне спецоперации при помощи высокоточного барражирующего боеприпаса типа «Ланцет».
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