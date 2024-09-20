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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнаст Сергей Найдин 3 октября перенесет операцию на плече

Об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко. «Найдина ждет операция на травмированном плече, она запланирована на 3 октября в клинике Федерального медико-биологического агентства в Москве.

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