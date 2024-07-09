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Крымское информационное агентство

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Реабилитированные крымчане получили ключи от 162 квартир

Реабилитированные крымчане получили ключи от 162 квартир

Ключи от 162 квартир получили реабилитированные крымчане сегодня. Многоквартирный дом был построен в Симферополе в рамках Указа Президента о мерах по реабилитации народов Крыма в ходе реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия», — передает Миллет.

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