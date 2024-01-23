Глава комиссии Киевсовета: Мы имеем достаточно политической воли для сноса храмов УПЦ

Депутат Киевского горсовета и председатель Постоянной комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию от партии «Слуга народа» Андрей Витренко выразил уверенность в том, что городская госадминистрация обеспечит выполнение решения Киевсовета о сносе «незаконно построенных» храмов УПЦ, если такое решение будет принято.