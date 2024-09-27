УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Наталия В отличие от русских, обремененных комплексами совести, гуманности, человеколюбия и понятия соборности нации, у этих азиатов таких комплексов нет. Они везде, даже в чужом доме, ведут себя одинаково нагло, если чувствуют поддержку соплеменников и безнаказанность.

radiofree Что они творят здесь,никогда бы себе не позволили на родине.В России им жизнь по кайфу!!!!!