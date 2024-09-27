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УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

УНИЖЕНИЕ РУССКИХ ЗА ДЕНЬГИ РОССИИ: СКАНДАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЛУЧИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

В Узбекистане учительница избила русского школьника за русский язык в русскоязычной школе. "Сразу вспомнилась ситуация в Челябинске", - прокомментировал ситуацию блогер Колясников.

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Комментарии
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Наталия
В отличие от русских, обремененных комплексами совести, гуманности, человеколюбия и понятия соборности нации, у этих азиатов таких комплексов нет. Они везде, даже в чужом доме, ведут себя одинаково нагло, если чувствуют поддержку соплеменников и безнаказанность.
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8 час.
radiofree
Что они творят здесь,никогда бы себе не позволили на родине.В России им жизнь по кайфу!!!!!
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7 час.
Светлана Коваленкова
Вот поэтому, вместо того чтоб тащить в Россию мигрантов, надо забирать наших людей! А мы тратим деньги  черти на кого!
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4 час.

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