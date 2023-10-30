Исполняем заветное желания в ночь Великой силы и нечисти: ритуалы Ирэн ОрлонскаяВ народной традиции, ночь с 31 октября на 1 ноября, известная как Велесова ночь, считается особым временем для проведения мощных магических обрядов.
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