Штурм базы ПВО в Авдеевке, Буданов дал прогноз по наступлению в Донбассе. Новейшая разработка России идет на фронт

Русские войска продолжают системно разбирать обороны ВСУ в Донбассе и на Купянском направлении. В последние дни наибольшая активность наблюдается в Авдеевке, где ВСУ пытаются отбить ранее занятые территории нашей армией в городе.
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