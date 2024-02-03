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Спички - не игрушка

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Режисёр Михаил Локшин действительно переводил деньги на поддержку ВСУ

Режисёр Михаил Локшин действительно переводил деньги на поддержку ВСУ

Еще одна поучительная история, как у нас даже после 2014 года активно привлекали либералов и "людей с американским гражданством" к государственным деньгам и большим российским проектам, как будто нет у нас нормальных талантливых людей в стране.

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