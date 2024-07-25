Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

Не в Думу, а в минкульт... И чтоб в кожанке и с маузером... А то и с "Максимом"... А то там столько мрази окопалось, что одним маузером не обойдешься...

тм

татьяна михайлова

Да что же это такое в стране творится??? Культура совсем потерялась - как ежик в тумане? Откуда все эти черти? Кто их выпускает на сцену? Жуть какая-то бесконечная! Пьяные и обкуренные в хлам, ковыряющие себе причинные места и при этом вопрошающие у тупой публики: вы любите меня? И тп… и публика с визгами - да,да! У меня просто нет слов! Значит, и зрители - таковы?! Это в какую же яму мы сползли за 30 лет СВОБОДЫ И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ? Люди, очнитесь! Это - НЕ КУЛЬТУРА! ЭТО - НЕ МУЗЫКА и НЕ ИСКУССТВО! М.Т.Н.