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Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

Яна Поплавская против Лолиты: "Это же откровенная провокация"

В российском шоу-бизнесе разгорелся новый скандал: актриса Яна Поплавская резко раскритиковала певицу Лолиту за её недавний концерт в Москве, на котором прозвучали сомнительные треки, включая песню уехавшего рэпера Моргенштерна*.

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Комментарии
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Балу -
Не в Думу, а в минкульт... И чтоб в кожанке и с маузером... А то и с &quot;Максимом&quot;... А то там столько мрази окопалось, что одним маузером не обойдешься...
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1 час.
Сергей Иванов
Ужас!🙄
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32 мин.
тм
татьяна михайлова
Да что же это такое в стране творится??? Культура совсем потерялась - как ежик в тумане? Откуда все эти черти? Кто их выпускает на сцену? Жуть какая-то бесконечная! Пьяные и обкуренные в хлам, ковыряющие себе причинные места и при этом вопрошающие у тупой публики: вы любите меня? И тп… и публика с визгами - да,да! У меня просто нет слов! Значит, и зрители - таковы?! Это в какую же яму мы сползли за 30 лет СВОБОДЫ И ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ? Люди, очнитесь! Это - НЕ КУЛЬТУРА! ЭТО - НЕ МУЗЫКА и  НЕ ИСКУССТВО!     М.Т.Н.
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23 мин.

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