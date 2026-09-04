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Красный Север

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Подрядчик завершит строительство малосемейки в Салехарде к декабрю 2027 года

Подрядчик завершит строительство малосемейки в Салехарде к декабрю 2027 года

Малосемейное общежитие на Чкалова в Салехарде, предназначенное для заселения работниками социальной сферы, сдадут в декабре 2027 года — раньше положенного срока.

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